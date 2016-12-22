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Умер актер Вячеслав Шалевич

22 декабря 2016, 01:29

Шалевич широко известен зрителям по фильмам и сериалам "Капитанская дочка", "Хоккеисты", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Мастер и Маргарита", "Московская сага".


Старейший актер Вахтанговского театра народный артист России Вячеслав Шалевич скончался в среду в больнице, рассказал РИА Новости директор театра Кирилл Крок.

"Только что в больнице после тяжелой болезни скончался Вячеслав Шалевич", — сказал он.

Прощание состоится в театре имени Вахтангова. Время гражданской панихиды и похорон станут известны позже.

Шалевичу стало плохо первого декабря прямо на сцене во время юбилейного спектакля "Пристань". Ему вызвали скорую, однако актер отказался остаться в больнице, и жена забрала его домой. Позднее Шалевича госпитализировали в реанимацию.

Вячеслав Шалевич родился в Москве, окончил Театральное училище имени Щукина. После учебы работал в театре имени Вахтангова. В 1998-2011 годах Шалевич возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова. Был награжден орденами Дружбы народов, Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Шалевич широко известен зрителям по фильмам и сериалам "Капитанская дочка", "Хоккеисты", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Мастер и Маргарита", "Московская сага".

Фото РИА Новости. Владимир Федоренко


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