Умер актер Вячеслав Шалевич
Шалевич широко известен зрителям по фильмам и сериалам "Капитанская дочка", "Хоккеисты", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Мастер и Маргарита", "Московская сага".
Старейший актер Вахтанговского театра народный артист России Вячеслав Шалевич скончался в среду в больнице, рассказал РИА Новости директор театра Кирилл Крок.
"Только что в больнице после тяжелой болезни скончался Вячеслав Шалевич", — сказал он.
Прощание состоится в театре имени Вахтангова. Время гражданской панихиды и похорон станут известны позже.
Шалевичу стало плохо первого декабря прямо на сцене во время юбилейного спектакля "Пристань". Ему вызвали скорую, однако актер отказался остаться в больнице, и жена забрала его домой. Позднее Шалевича госпитализировали в реанимацию.
Вячеслав Шалевич родился в Москве, окончил Театральное училище имени Щукина. После учебы работал в театре имени Вахтангова. В 1998-2011 годах Шалевич возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова. Был награжден орденами Дружбы народов, Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Шалевич широко известен зрителям по фильмам и сериалам "Капитанская дочка", "Хоккеисты", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Мастер и Маргарита", "Московская сага".
Фото РИА Новости. Владимир Федоренко
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