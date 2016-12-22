Путин объяснил, почему Карлова в момент убийства никто не охранял
Вооруженное нападение на Карлова произошло в понедельник на открытии выставки в Анкаре.
Безопасность дипломатов обеспечивается только на территории посольства, рассказал президент России Владимир Путин, комментируя отсутствие вооруженной охраны у посла в Турции Андрея Карлова в день убийства. Об этом пишет РИА Новости.
"Есть общее правило, согласно которому вооруженная охрана посольства… работает только на территории самого посольства, за ограду с оружием не выходят. В этом проблема. И дело не в Турции, дело в том, что это в большинстве стран так", — сказал Путин на встрече с представителями обеих палат парламента.
По словам главы государства, в некоторых странах, "с учетом особенностей происходящих там процессов", можно было бы договориться о другом механизме охраны российских дипломатов.
Вооруженное нападение на Карлова произошло в понедельник на открытии выставки в Анкаре. Преступник, которого приняли за охранника посла, несколько раз выстрелил в спину Карлову и позже был уничтожен полицией.
Ответственность за убийство взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх". Президент Турции Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что убийца посла связан с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Для участия в расследовании в Турцию прилетела специальная следственная группа из России.
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AP Photo/ Burhan Ozbilici
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