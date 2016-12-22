Facebook начала тестировать прямые аудиотрансляции

Пользователи смогут воспользоваться новым сервисом в приложениях Facebook для устройств на платформах Android и iOS

Социальная сеть Facebook объявила о запуске тестовой версии сервиса прямых аудиотрансляций Live Audio, пишет Лайф.

По словам разработчиков, сервис в первую очередь предназначен для тех, у кого низкая скорость интернет-соединения, недостаточная для работы с видео. Кроме того, некоторым пользователям попросту не нужен видеоряд.

— Мы знаем, что иногда люди хотят рассказать историю при помощи слов, а не видео. Мы даже видели, как некоторые пользователи находили способы начать аудиотрансляцию посредством Live API или через видеотрансляцию, добавив неподвижное изображение вместо видеоряда, — говорится в сообщении социальной сети Facebook.

Пользователи смогут воспользоваться новым сервисом в приложениях Facebook для устройств на платформах Android и iOS. Свой интерес к аудиотрансляциям уже проявили радиостанции "Би-би-си" и LBC, авторы Брит Беннетт и Адам Грант, а также издательство HarperCollins.