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Facebook начала тестировать прямые аудиотрансляции

22 декабря 2016, 02:15

Пользователи смогут воспользоваться новым сервисом в приложениях Facebook для устройств на платформах Android и iOS


Социальная сеть Facebook объявила о запуске тестовой версии сервиса прямых аудиотрансляций Live Audio, пишет Лайф.

По словам разработчиков, сервис в первую очередь предназначен для тех, у кого низкая скорость интернет-соединения, недостаточная для работы с видео. Кроме того, некоторым пользователям попросту не нужен видеоряд.

— Мы знаем, что иногда люди хотят рассказать историю при помощи слов, а не видео. Мы даже видели, как некоторые пользователи находили способы начать аудиотрансляцию посредством Live API или через видеотрансляцию, добавив неподвижное изображение вместо видеоряда, — говорится в сообщении социальной сети Facebook.

Пользователи смогут воспользоваться новым сервисом в приложениях Facebook для устройств на платформах Android и iOS. Свой интерес к аудиотрансляциям уже проявили радиостанции "Би-би-си" и LBC, авторы Брит Беннетт и Адам Грант, а также издательство HarperCollins.


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