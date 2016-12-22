22 декабря на большей части Казахстана ожидаются осадки
22 декабря 2016, 06:00
По республике сохраняется неустойчивая погода.
По всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, ожидаются осадки, на юге местами сильные. Местами метель, туман, гололед, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается местами метель, в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с, в Кызылординской области с метелью.
В Мангыстауской, днем Атырауской областях местами ветер 15-20 м/с, в Мангыстауской области местами гололед.
В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами метель, туман, в Восточно-Казахстанской области -ветер 15-20 м/с.
В Алматинской области в районе Жаланашколя ветер 17-22 м/с, ночью местами – туман.
Ночью в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильный мороз.
В Алматы днем -1°, преимущественно облачно.
В Астане днем -10°, облачно, снег.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: inform.kz.
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