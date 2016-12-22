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Новости за сегодня

22 декабря на большей части Казахстана ожидаются осадки

22 декабря 2016, 06:00

По республике сохраняется неустойчивая погода.


По всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, ожидаются осадки, на юге местами сильные. Местами метель, туман, гололед, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается местами метель, в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с, в Кызылординской области с метелью.

В Мангыстауской, днем Атырауской областях местами ветер 15-20 м/с, в Мангыстауской области местами гололед.

В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами метель, туман, в Восточно-Казахстанской области -ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ветер 17-22 м/с, ночью местами – туман.

Ночью в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильный мороз.

В Алматы днем -1°, преимущественно облачно.

В Астане днем -10°, облачно, снег.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: inform.kz.

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