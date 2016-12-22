Ярмарка в Берлине, где произошел теракт, готовится к открытию

Полиция вновь открыла доступ к ярмарке, и люди могут свободно пройти между палаток.

Рождественская ярмарка в Берлине на Брайтшайдплатц, где в понедельник произошел теракт, стала доступна для публики. Об этом сообщает телеканал ITV News, передает РИА передает РИА Новости





Как рассказала корреспондент телеканала, в среду вечером полиция вновь открыла доступ к ярмарке, и люди смогли свободно пройти между палаток. Официально ярмарка возобновит свою работу в четверг.





Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В среду стало известно об объявлении в розыск 24-летнего тунисца Аниса Амри по подозрению в причастности к теракту в Берлине.





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