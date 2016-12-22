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В Алматы предположительно пьяный водитель вылетел с дороги в арык

22 декабря 2016, 06:16

Водителя доставили на медицинское освидетельствование.


В Алматы водитель Mercedes не справился с управлением и вылетел с дороги, сообщает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло около 01:00. Двигаясь по ул. Толе би в западном направлении, водитель, подъезжая к ул. Саина, не справился с управлением и свалился в арык. Проехав по нему, он остановился, упершись в столб дорожного освещения. Грохот услышал житель близлежащих домов. Он выбежал на улицу, чтобы помочь водителю. Подойдя к месту аварии, он увидел у автомобиля качающегося молодого парня, от которого разило спиртным.

Очевидец вызвал сотрудников дорожной полиции. Прибывшие полицейские проверили водителя по базе данных и установили, что он еще не получал водительское удостоверение. Его доставили на медицинское освидетельствование.



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