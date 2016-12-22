В Алматы предположительно пьяный водитель вылетел с дороги в арык

В Алматы водитель Mercedes не справился с управлением и вылетел с дороги , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Zakon.kz





ДТП произошло около 01:00. Двигаясь по ул. Толе би в западном направлении, водитель, подъезжая к ул. Саина, не справился с управлением и свалился в арык. Проехав по нему, он остановился, упершись в столб дорожного освещения. Грохот услышал житель близлежащих домов. Он выбежал на улицу, чтобы помочь водителю. Подойдя к месту аварии, он увидел у автомобиля качающегося молодого парня, от которого разило спиртным.





Очевидец вызвал сотрудников дорожной полиции. Прибывшие полицейские проверили водителя по базе данных и установили, что он еще не получал водительское удостоверение. Его доставили на медицинское освидетельствование.



