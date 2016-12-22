В США усилили меры безопасности на рынках после теракта в Берлине

Власти трех американских городов усилили меры безопасности на рождественских рынках после теракта в Берлине, в результате которого погибли 12 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает РИА Об этом сообщает агентство Associated Press, передает РИА Новости





Ранее сообщалось, что после теракта в центре германской столицы полиция Нью-Йорка увеличила число стражей порядка в главных общественных местах города. Как сообщает агентство, для охраны трех рождественских рынков на Манхэттене были направлены вооруженные полицейские. Мэр города Билл де Блазио назвал меры предосторожности "очень грустной реальностью".





Власти Чикаго и Сан-Франциско предприняли те же меры, отмечает агентство со ссылкой на представителей полиции.









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