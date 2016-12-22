В США усилили меры безопасности на рынках после теракта в Берлине
22 декабря 2016, 06:34
Меры предосторожности предприняли в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско.
Власти трех американских городов усилили меры безопасности на рождественских рынках после теракта в Берлине, в результате которого погибли 12 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что после теракта в центре германской столицы полиция Нью-Йорка увеличила число стражей порядка в главных общественных местах города. Как сообщает агентство, для охраны трех рождественских рынков на Манхэттене были направлены вооруженные полицейские. Мэр города Билл де Блазио назвал меры предосторожности "очень грустной реальностью".
Власти Чикаго и Сан-Франциско предприняли те же меры, отмечает агентство со ссылкой на представителей полиции.
Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Reuters, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В среду стало известно об объявлении в розыск 24-летнего тунисца Аниса Амри по подозрению в причастности к теракту в Берлине.
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Фото: РИА Новости. Захари Шойрер.
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