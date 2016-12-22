Пропавшая в Усть-Каменогорске школьница сбежала из дома из-за контрольной
22 декабря 2016, 06:54
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Мать найденной 15-летней Натальи Угольниковой рассказала о причинах побега из дома. По ее словам, дочь пропала из-за проблем в школе, сообщает "Первый канал Евразия".
"Она не хотела идти, потому что говорила, что приедет комиссия, и она на двойку напишет зачеты. Сказала: Я не пойду. А я сказала доченька иди. А эта учительница ее запугала, если она, например, заболеет, идет в больницу, она сразу вызывают участкового, грозит колонией", — говорит Татьяна Угольникова, мама Натальи.
Не найдя Наташу у подруг и родственников, мама девочки написала заявление в полицию и сама начала поиски. Многие из тех, кому показывали фотографию пропавшей школьницы, говорили, что видели ее в магазинах и в автобусе. И, как оказалось, не ошибались! Переживания родных за жизнь и здоровье девочки, действительно, оказались напрасными. Наташа сама вернулась домой. Но версия побега из-за контрольной не подтверждается. Школьница рассказала, что ее похитили неизвестные люди и силой удерживали в гараже на окраине города. Сейчас версию о похищении проверяют полицейские.
Фото: кадр из видео.
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