Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 63 человек

Еще один человек скончался в результате отравления поддельным спиртосодержащим средством.

Еще один человек скончался в результате отравления "Боярышником" в Иркутске — таким образом, общее число погибших выросло до 63, сообщила РИА сообщила РИА Новости в четверг представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.





"По последним данным, число погибших — 63. Общее число пострадавших — 109. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 37", — сказала собеседница агентства.





Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.





В рамках расследования задержано 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу. По данным СК, по делу в качестве свидетелей допрошено более 100 человек. В настоящее время проводятся следственные действия в Санкт-Петербурге и республике Алания по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости "Боярышник".



