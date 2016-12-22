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Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 63 человек

22 декабря 2016, 07:07

Еще один человек скончался в результате отравления поддельным спиртосодержащим средством.


Еще один человек скончался в результате отравления "Боярышником" в Иркутске — таким образом, общее число погибших выросло до 63, сообщила РИА Новости в четверг представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.

"По последним данным, число погибших — 63. Общее число пострадавших — 109. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 37", — сказала собеседница агентства.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.

В рамках расследования задержано 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу. По данным СК, по делу в качестве свидетелей допрошено более 100 человек. В настоящее время проводятся следственные действия в Санкт-Петербурге и республике Алания по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости "Боярышник".

Фото: РИА Новости. Владимир Сергеев.

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