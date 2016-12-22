Актюбинка показала ожоги от взрыва смартфона

28-летнюю Ардак Орынбасарову доставили в БСМП 18 декабря ночью. У неё обожжены лицо, руки, ноги и спина. Айфон девушки загорелся, когда она спала. Сутки она пролежала в реанимации, 19 декабря ее перевели в отделение травматологии , пишет " , пишет " Диапазон ".





– Со дня пожара я не сплю. Беспокоят боли, к тому же, как только выключают свет, мне видится пожар. Говорить мне сложно, я надышалась дыма, – рассказывает Ардак. В воскресенье ночью "Скорая" привезла ее больницу из коттеджа в Батысе-2.





– Все произошло около 3 ночи, – продолжает девушка. – Перед сном я поставила на зарядку айфон, положила рядом на кровати, она у меня двуспальная. Наутро я должна была рано встать, а будильник на мобильнике. Среди ночи меня будто кто-то толкнул, я проснулась. Смотрю – вторая половина кровати горит, комната в дыму. Я пыталась кричать, звать на помощь, а голоса нет, потому что надышалась дыма. С 1-го этажа прибежал отец, но он не сразу смог открыть дверь, она захлопнулась. Меня вывели на улицу, я сама позвонила на 102. Сгорели комната, айфон, кровать, норковая шуба, ноутбук. Я до сих пор не могу прийти в себя. Айфон 5S я покупала в апреле 2015 года в салоне Vokk по ул. Бр.Жубановых в районе хлебокомбината. 60 тысяч собирала 3 месяца, остальные 60 тысяч оформила в кредит. Я работаю в фитнес-центре, в соцсети руковожу группой "Луч надежды", занимаюсь благотворительностью. Мы организуем турниры по мини-футболу, на вырученные деньги оказываем помощь дому престарелых, детям из Жайсанского интерната, детского дома и Дома мамы. Мне постоянно надо быть на связи, нужны качественные фото, поэтому я и решила купить айфон. Искала со значком безопасности, а оказалось, это только реклама. Никакой безопасности нам не гарантируют. Причем телефон я покупала не с рук, не на барахолке, а в салоне сотовой связи.





Ардак намерена после лечения предъявить салону претензии.





– 120 тысяч тенге я отдала за айфон, сгорели шуба, кровать, ноутбук, 20 дней, как минимум, придется пролежать в больнице и неизвестно, как заживут ожоги, возможно, понадобится пластика. Каждый день на 6 тысяч тенге я покупаю мази. Работать в ближайшее время не смогу. Кто-то за это ответит? Да, я рада, что вообще осталась жива, что не сгорела вовсе, но я потерпела ущерб, и немалый. У моего знакомого «Айфон 5S» сгорел на его глазах. Он не предъявлял никому претензий, купил новый. А я думаю, нам, пострадавшим, надо объединяться и вместе защищать свои права.





По словам врача БСМП Нурлана Абишева, у Ардак обожжено 30% тела, ожоги 2-3 степени, кроме этого отравление угарным газом. Мазь дермазин от ожогов в список бесплатных препаратов не входит, поэтому Ардак приходится покупать ее самой.





– Это первая пациентка, которая поступила к нам после взрыва телефона, – добавил врач. – Мы предупреждаем всех знакомых, чтобы были с ними осторожнее.





Журналисты издания связались с салоном сотовой связи Vokk.





– Мы готовы разобраться в ситуации. Важно уточнить при каких обстоятельствах загорелся айфон. Был ли он в ремонте, оригинальной ли зарядкой пользовались, в какое время суток его заряжали. Делать это ночью не рекомендуется. После 100%-ной зарядки идет сверхзарядка, а это может привести к вздуванию батарейки. Это происходило с Самсунгами и другими телефонами. Происходит такое и при пользовании не оригинальной зарядкой, – сообщил администратор по имени Сергей, уточнив, как найти пострадавшую и ее родных.



