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Житель Бангкока за рулем грузовика протаранил 30 машин

22 декабря 2016, 07:49

В результате инцидента пострадали три местных жителя. Водитель задержан и доставлен в отделение полиции.


Житель Бангкока за рулем грузовика прорвался через полицейский кордон и протаранил 30 автомобилей и шесть мотоциклов. Об этом сообщает Straits Times.

Стражи порядка попытались остановить разбушевавшегося водителя, но у них ничего не получилось. Патрульные сообщили, что сначала управлявший грузовиком мужчина попал в аварию, а потом по неизвестной причине стал таранить другие автомобили. В результате инцидента пострадали три местных жителя. Водитель задержан и доставлен в отделение полиции.


Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.

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