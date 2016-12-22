Житель Бангкока за рулем грузовика протаранил 30 машин
22 декабря 2016, 07:49
В результате инцидента пострадали три местных жителя. Водитель задержан и доставлен в отделение полиции.
Житель Бангкока за рулем грузовика прорвался через полицейский кордон и протаранил 30 автомобилей и шесть мотоциклов. Об этом сообщает Straits Times.
Стражи порядка попытались остановить разбушевавшегося водителя, но у них ничего не получилось. Патрульные сообщили, что сначала управлявший грузовиком мужчина попал в аварию, а потом по неизвестной причине стал таранить другие автомобили. В результате инцидента пострадали три местных жителя. Водитель задержан и доставлен в отделение полиции.
Источник: Lenta.ru.
Фото: кадр из видео.
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