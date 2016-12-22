Школьника из Астаны, возможно, убил одноклассник
22 декабря 2016, 08:11
Помимо уголовного дела, которое возбудили полицейские, проверку проводят и в самом учебном заведении.
В Астане стали известны причины внезапной смерти ученика в одной из школ. Выяснилось, что полиция расследует причинение смерти по неосторожности, а вовсе не от сердечной недостаточности, как вначале заявили в администрации, сообщает телеканал "КТК".
Родственники погибшего Темирулана Диханбаева возмущены тем, что школа пытается скрыть правду, и рассказали свою версию событий.
Отец 14-летнего Темирулана в школу приехал одновременно с врачами скорой. Тогда мальчик ещё подавал признаки жизни. Однако привести его в чувство не удалось.
Бауыржан Мусин, дядя погибшего:
- Думали, что ему действительно плохо стало. Но когда в день похорон к нам начали приходить родители одноклассников и сами одноклассники стали говорить, что была драка, что Темирулана ударил другой одноклассник, что он ударил его по спине, ударил в грудь. После этого Темирулан отошёл назад и стал падать.
Конфликт между двумя учениками, говорят, был не в первый раз. Родственники теперь утверждают, что одноклассник постоянно провоцировал Темирулана. Родители знали об этом, но думали, подростки сами разберутся. Однако никто и подумать не мог, какой ценой придётся заплатить за разрешение спора.
Сейчас известно, что помимо уголовного дела, которое возбудили полицейские, проверку проводят и в самом учебном заведении. Руководство школы, а также чиновники от образования на время следствия решили отказаться от каких-либо комментариев. Родственники погибшего Темирулана уверены, что все они также должны понести ответственность за то, что пытались скрыть факт драки.
И действительно в лицее №59 тогда сразу заявили: никакой драки не было, мальчик умер от сердечной недостаточности. Однако родители Темирулана предоставили полиции медицинскую карту, в которой указывается, что ничем, кроме простуды, он болел.
Бауыржан Мусин, дядя погибшего:
- Мне кажется, это синдром наших школ, директоров, учителей. Они боятся, что они останутся крайними. Поэтому, когда случаются какие-либо ЧП в школе, они их пытаются скрыть, преподнести это в другом свете.
Сделать это у руководства школы не получилось. Что на самом деле произошло в классе, полицейским удалось узнать лишь после опроса одноклассников Темирулана.
Софья Кылышбекова, пресс-секретарь ДВД г. Астаны:
- Проводится досудебное расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту смерти несовершеннолетнего в средней школе Астаны. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет установлена причина смерти и принято процессуальное решение.
Понесёт ли какую-нибудь ответственность школьник, ударивший Темирулана, сейчас неизвестно. Но судя по всему, он избежит наказания, так как ему ещё нет 14 лет. А уголовная ответственность в Казахстане наступает именно с этого возраста.
Бахтияр Даркеев.
Фото: кадр из видео.
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