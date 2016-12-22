Взрыв на рынке пиротехники в Мексике унес жизни 33 человек. Еще 60 были ранены и 12 считаются пропавшими без вести , пишет РИА , пишет РИА Новости

Власти штата Мехико, где находится Тультепек, уже объявили об отправке на лечение в США нескольких пострадавших от взрыва детей. Так, губернатор Эрувиель Авила лично проводил до самолета одного из малышей с ожогами 40 процентов тела. В ближайшее время в Техас должны быть отправлены еще двое детей. В отношении взрослых пациентов решение о лечении в США будет приниматься после завершения медицинских обследований, отмечает портал El Universal.





Между тем, как сообщает ТАСС , происшествие оставило без работы не менее 30 тыс. местных жителей. Об этом в среду сообщил По его словам, материальный ущерб превысит 35 млн песо (более $1,7 млн).





"Без работы остались торговцы, но все местные жители так или иначе были связаны с рынком Сан-Паблито", - рассказал глава муниципалитета Тультепек Армандо Португес Фуэнтес на пресс-конференции. На рынке находилось около 300 киосков и небольших павильонов по продаже произведенной в Тультепеке пиротехники, и почти ни один из них не уцелел после взрыва.





Рынок Сан-Паблито, где произошел взрыв, является крупнейшим легальным рынком пиротехники в Мексике, насчитывающим более 300 магазинов. Взрыв уничтожил 290 торговых точек. В момент происшествия на рынке находилось порядка 2 тысяч человек, так как в канун католического Рождества многие покупают пиротехнику для празднований.



