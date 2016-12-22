Беременная участница вынуждена была покинуть проект «Голос Казахстана»
22 декабря 2016, 09:00
На первом финальном концерте проект «Голос Казахстана» покинула участница из Уральска Тогжан Мутигулина.
Для организаторов проекта большим сюрпризом стала новость о беременности одной из самых перспективных участниц. За Тогжан Мутигулину боролись сразу несколько тренеров, но в финал ее вывела Ева Бехер.
Однако это выступление могло и не состояться. Приехав на репетицию в Алматы, Тогжан подхватила грипп, практически сразу перешедший в воспаление легких. Три дня, пока она находилась в реанимации, организаторы и участники проекта переживали и верили, что врачам удастся помочь Тогжан. Ведь именно в этот ее приезд стало известно о беременности участницы.
Порталу Zakon.kz удалось узнать, что в субботу Тогжан вышла на сцену вопреки советам врачей и организаторов. Она самоотверженно исполнила композицию легендарной перуанской певицы Имы Сумак, знакомой большому кругу слушателей по сериалу «Кухня», но из-за осложнений, отразившихся на связках, не смогла спеть без ошибок. Что сразу же заметили зрители, и отдали Тогжан недостаточное количество голосов.
У кого все-таки получится заручиться поддержкой телезрителей, ведь теперь именно они выбирают новую звезду Казахстана? Не пропустите, второй финальный концерт проекта «Голос Казахстана» в прямом эфире на Первом канале «Евразия» в субботу 24 декабря, в 20.30.
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