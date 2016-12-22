Беременная участница вынуждена была покинуть проект «Голос Казахстана»

Для организаторов проекта большим сюрпризом стала новость о беременности одной из самых перспективных участниц. За Тогжан Мутигулину боролись сразу несколько тренеров, но в финал ее вывела Ева Бехер.





Однако это выступление могло и не состояться. Приехав на репетицию в Алматы, Тогжан подхватила грипп, практически сразу перешедший в воспаление легких. Три дня, пока она находилась в реанимации, организаторы и участники проекта переживали и верили, что врачам удастся помочь Тогжан. Ведь именно в этот ее приезд стало известно о беременности участницы.









Порталу Zakon.kz удалось узнать, что в субботу Тогжан вышла на сцену вопреки советам врачей и организаторов. Она самоотверженно исполнила композицию легендарной перуанской певицы Имы Сумак, знакомой большому кругу слушателей по сериалу «Кухня», но из-за осложнений, отразившихся на связках, не смогла спеть без ошибок. Что сразу же заметили зрители, и отдали Тогжан недостаточное количество голосов.









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