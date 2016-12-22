110 специалистов из ЮКО прошли стажировку в Турецкой Республике

В рамках 25-й годовщины Независимости Республики Казахстан, аким области Ж.Туймебаев выделил путевку для обмена опытом в Турецкую Республику 110 соотечественникам, которые внесли вклад в развитие сфер образования, здравоохранения и культуры.





В городе Стамбуле с 14 по 21 декабря текущего года были организованы семинары и мастер-классы 50 работникам медицинской сферы. Обучение проходило в лучших клиниках Стамбула Окан Universitesi Hastanesi, Yeditepe Universitesi Hastanesi и базе Acıbadem Hastanesi.









Основное внимание семинаров и мастер-классов было направлено на внедрение интегрированной модели в области медицины по различным направлениям. В том числе: острый инфаркт миокарда, острый инсульт, при лечении раковых опухолей, первой медицинской помощи в случае травматизма, а также детской и материнской смертности.





Все участники были ознакомлены с методом подготовки врачей, менеджментом работы по различным заболевания. В ходе мастер-классов областные врачи обучались по ведению больных после различных операционных вмешательств.





По итогам обучения все специалисты получили специальные сертификаты.





Кроме того, на международном уровне прошел обмен опытом между работниками сфер культуры и образования.









К примеру, работники образования познакомились с работой детских садов и школ городов Стамбула и Анкары.







