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Дизайнер обвинил певицу Шер в краже шрифта

22 декабря 2016, 09:05

По его словам, исполнительница использовала его известный шрифт на обложке альбома Closer to the Truth 2013 года.


Специалист заявил, что его разработку использовали для обложки альбома Closer to the Truth, сообщает Life.ru.

Графический дизайнер Мошик Надав обвинил певицу Шер в краже шрифта. По его словам, исполнительница использовала его известный шрифт на обложке альбома Closer to the Truth 2013 года.

По словам специалиста, он связался с представителями певицы, звукозаписывающим лейблом, графическими дизайнерами, но никто не придал этому значения, и альбом продолжает продаваться в прежнем виде. Он требует возмещения ущерба, который он оценил в $5 млн.

Фото: Twitter

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