Нигматулин принимает участие в мероприятиях ТюркПА в Баку

Одно из ключевых событий встречи парламентариев – открытие нового офиса этой организации, которая была создана по инициативе Главы нашего государства Нурсултана Назарбаева.

Парламентская делегация во главе с Председателем Мажилиса Нурланом Нигматулиным принимает участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА), которые проходят в Азербайджане, в городе Баку, сообщает в городе Баку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.





Одно из ключевых событий встречи парламентариев – открытие нового офиса этой организации, которая была создана по инициативе Главы нашего государства Нурсултана Назарбаева.

В рамках визита Нурлан Нигматулин провел двусторонние встречи со спикерами парламентов Азербайджана, Кыргызстана и Турции.





Беседу со спикером Великого национального собрания Турции Исмаилом Кахраманом Председатель Мажилиса начал со слов соболезнования семьям погибших в результате террористических актов, произошедших в городах Стамбул и Кайсери.





Отметив высокий уровень казахстанско-турецких отношений в новых исторических условиях, Н.Нигматулин подчеркнул важность государственного визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан в 2015 году, а также визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Турцию в апреле и августе 2016 года.





- Турция с большим достоинством смогла выйти из трудного положения после попытки военного переворота 15 июля этого года. В этот период ваш народ в очередной раз доказал всему миру, что Турция является демократическим государством. И здесь нужно подчеркнуть, что после случившегося первым с официальным визитом в Турецкую Республику прибыл Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, - сказал Спикер Мажилиса.





В свою очередь Исмаил Кахраман высоко оценил результаты председательства Казахстана в ТюркПА в этом году, отметив при этом перспективность диалоговой площадки парламентариев в условиях вызовов современности.





Затронув вопросы проведения переговоров по урегулированию конфликта Сирии в Астане, И.Кахраман отметил:





- Сегодня Астана играет важную миротворческую роль, которую успешно выполняла и ранее. И в этом велика заслуга Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Поэтому я считаю очень правильным решением, что в качестве диалоговой площадки выбрана именно Астана.





В завершение встречи Н.Нигматулин пригласил Спикера Великого национального собрания Турции посетить нашу страну с официальным визитом.

В ходе бесед со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым и Председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана Чыныбаем Турсунбековым обсуждены вопросы взаимодействия в рамках Ассамблеи, а также активизации межпарламентского диалога в целом.





Отмечено также, что тесное сотрудничество и взаимная поддержка соответствует духу стратегического партнерства между странами.





По мнению собеседников, углубление межпарламентского взаимодействия будет способствовать реализации договоренностей глав государств в различных сферах партнерства.





Н.Нигматулин выразил уверенность, что страны-члены ТюркПА продолжат плодотворную работу под председательством Кыргызстана, которое страна примет от Казахстана в следующем году.



