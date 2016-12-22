Токио выделил $500 млн в помощь беженцам, в первую очередь из Сирии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил в четверг о предоставлении $500 млн на программы ООН помощи беженцам, в первую очередь из Сирии, сообщает ТАСС





Средства будут выделены в нынешнем финансовом году, который продлится в Японии до 31 марта, сообщил глава правительства на специальном заседании по этой проблеме.





Помощь предполагается по каналам ООН направлять странам, принимающим на своей территории беженцев из Сирии и других стран.





Кроме того, власти Японии решили выделить около $330 млн на программы вакцинации и другие меры по борьбе с инфекционными заболеваниями.



