Токио выделил $500 млн в помощь беженцам, в первую очередь из Сирии
22 декабря 2016, 09:19
Помощь предполагается направлять по каналам ООН.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил в четверг о предоставлении $500 млн на программы ООН помощи беженцам, в первую очередь из Сирии, сообщает ТАСС.
Средства будут выделены в нынешнем финансовом году, который продлится в Японии до 31 марта, сообщил глава правительства на специальном заседании по этой проблеме.
Помощь предполагается по каналам ООН направлять странам, принимающим на своей территории беженцев из Сирии и других стран.
Кроме того, власти Японии решили выделить около $330 млн на программы вакцинации и другие меры по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Фото: geo-politica.info
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