Моя история успеха

Защитник казахстанского клуба «Тобол» Даулет Есетов считает, что его заветное желание стать футболистом исполнилось благодаря победе в детско-юношеском турнире «Coca-Cola Былғары доп». Он с теплом вспоминает чемпионат, на котором разделил радость успеха с друзьями и первыми болельщиками.





«Coca-Cola Былғары Доп» проводится в Казахстане ежегодно. Получить главный кубок состязаний – мечта каждой команды. Подопечные тренера Михаила Косыгина сумели удивить беспристрастных судей турнира и именитых спортсменов. Ребята из школы №3 города Костаная два года подряд праздновали победу, приятно поражая арбитров, радуя своих фанатов и вызывая чувство гордости у земляков.





- В разные сезоны я играл в составе команд средней и старшей группы. С турниром у меня связаны радостные воспоминания, - рассказывает Даулет Есетов. – Победив в республиканском соревновании, мы получили кубок и привезли его в родную школу. Меня назвали лучшим защитником турнира. А еще нас пригласили на престижный международный турнир «Кожаный мяч». Наша команда поехала в Сочи. Там нас встретили как настоящих звезд футбола. На матчах велась прямая трансляция, в честь участников исполнялся гимн, фотографии спортсменов высвечивались на огромном мониторе.





Юные костанайцы блестяще дебютировали на международной спортивной арене. Они прошли в финал, но, к сожалению, не смогли одержать победу. Завоевав второе место, ребята героями вернулись в родной город.

- Coca-Cola с первых дней своей деятельности реализует множество социальных проектов, направленных на пропаганду активного образа жизни, - отметил глава Представительства компании Coca-Cola в Казахстане Камран Искандаров. – И нам приятно видеть, что интерес к турниру «Coca-Cola Былғары Доп» растет с каждым годом.



