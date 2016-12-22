Моя история успеха
22 декабря 2016, 09:19
«Coca-Cola Былғары Доп» проводится в Казахстане ежегодно. Получить главный кубок состязаний – мечта каждой команды. Подопечные тренера Михаила Косыгина сумели удивить беспристрастных судей турнира и именитых спортсменов.
Защитник казахстанского клуба «Тобол» Даулет Есетов считает, что его заветное желание стать футболистом исполнилось благодаря победе в детско-юношеском турнире «Coca-Cola Былғары доп». Он с теплом вспоминает чемпионат, на котором разделил радость успеха с друзьями и первыми болельщиками.
«Coca-Cola Былғары Доп» проводится в Казахстане ежегодно. Получить главный кубок состязаний – мечта каждой команды. Подопечные тренера Михаила Косыгина сумели удивить беспристрастных судей турнира и именитых спортсменов. Ребята из школы №3 города Костаная два года подряд праздновали победу, приятно поражая арбитров, радуя своих фанатов и вызывая чувство гордости у земляков.
- В разные сезоны я играл в составе команд средней и старшей группы. С турниром у меня связаны радостные воспоминания, - рассказывает Даулет Есетов. – Победив в республиканском соревновании, мы получили кубок и привезли его в родную школу. Меня назвали лучшим защитником турнира. А еще нас пригласили на престижный международный турнир «Кожаный мяч». Наша команда поехала в Сочи. Там нас встретили как настоящих звезд футбола. На матчах велась прямая трансляция, в честь участников исполнялся гимн, фотографии спортсменов высвечивались на огромном мониторе.
Юные костанайцы блестяще дебютировали на международной спортивной арене. Они прошли в финал, но, к сожалению, не смогли одержать победу. Завоевав второе место, ребята героями вернулись в родной город.
- Coca-Cola с первых дней своей деятельности реализует множество социальных проектов, направленных на пропаганду активного образа жизни, - отметил глава Представительства компании Coca-Cola в Казахстане Камран Искандаров. – И нам приятно видеть, что интерес к турниру «Coca-Cola Былғары Доп» растет с каждым годом.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4835655-45b33a44d8b4e5cd083e3ad6aa1499e4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com