Совет по торговле при Трампе возглавит автор книги «Гибель из Китая»
22 декабря 2016, 09:25
Борьба с «китайской угрозой» была одним из главных обещаний Трампа.
Ученый-экономист Питер Наварро, который последовательно выступал с критикой политики США на китайском направлении, возглавит Совет по торговле в администрации Дональда Трампа, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.
«Я читал одну из книг Питера о проблемах Америки в торговле несколько лет назад и был впечатлен четкостью его аргументов и тем, как тщательно он провел исследования», — цитирует издание Трампа. Избранный президент отметил, что Наварро сумел зафиксировать «вред, который принес американским рабочим глобализм, а также обозначил путь к восстановлению среднего класса».
Наварро входил в команду Трампа во время выборной кампании, вместе с 79-летним миллиардером Уилбуром Россом, которого Трамп выдвинул кандидатом на пост министра торговли, он писал экономическую программу кандидата от республиканцев.
Автор нескольких книг по экономике, профессор Колумбийского университета, Наварро получил образование в Гарварде. Несколько раз он пытался участвовать в выборах различных уровней, но ни одна из этих попыток не удалась.
После победы на выборах президента Трамп опубликовал план действий на первые сто дней, в котором первое место заняло начало процедуры выхода из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). «Я собираюсь выпустить уведомление о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства, потенциальной катастрофы для нашей страны. Вместо этого мы будем вести переговоры о честных двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и производство назад в Америку», — заявил избранный президент.
Кроме того, в ходе предвыборной кампании Трамп предлагал повысить пошлины для импортных товаров и защитить американских производителей.
17 декабря заявил замминистра финансов КНР Чжу Гуанъяо заявил, что реализация обещаний Трампа может привести к торговым войнам между Соединенными Штатами и Китаем. По его словам, Китай надеется избежать начала торговых войн с США. «Китай примет необходимые меры для того, чтобы избежать возможной торговый войны с США», — сказал он, отметив, что меры включают, в частности, двусторонние переговоры в рамках Всемирной торговой организации.
Фото: Cleveland.com
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