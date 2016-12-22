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Новости за сегодня

Назарбаев встретится с президентом Ирана

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проведет переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщили РИА Новости в посольстве Ирана в Астане.

По данным посольства, запланированная встреча президента Ирана с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоится в первой половине дня. Также в рамках визита в Астане пройдет заседание казахстанско-иранского делового совета, в ходе которого будет рассмотрена реализация совместных инвестиционных проектов и вопросов торговли между Казахстаном и Ираном.

Посол Ирана в Казахстане Моджтаба Дамирчилу в интервью порталу abctv.kz, которое было опубликовано накануне визита главы Ирана в Казахстан, отметил, что Роухани посетит республику в рамках турне по странам Центрально-Азиатского региона с целью расширения имеющихся связей. По мнению посла, Казахстан и Иран имеют большой потенциал для дальнейшего развития отношений и перехода к более активному сотрудничеству. Он также сообщил, что в рамках визита планируется подписание ряда документов в сфере экономического, инвестиционного, таможенного, судоходного, культурного и туристического сотрудничества.

В октябре министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов заявил, что республике снятие санкций с Ирана несет новые возможности. Он отметил, что Иран является крупным региональным игроком и представляет собой емкий рынок для сбыта казахстанской продукции.

 

22 декабря 2016, 09:02
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

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