Министр энергетики Казахстана рассказал о ценах на бензин

Министр энергетики рассказал, от чего зависит стоимость бензина в Казахстане. По словам Каната Бозумбаева, 30% топлива мы импортируем из России, поэтому ценообразование на рынке соседей напрямую касается и нас. Остальная часть спроса покрывается за счет своего производства. Также Бозумбаев рассказал, с чем связано недавнее повышение цен на популярные марки бензина, передает телеканал «Алматы».

«В российской федерации идет налоговая реформа в сфере недропользования, это касается и нефтяной отрасли, там всю налоговую тяжесть переносят из добычи на реализацию, пошлины увеличиваются и так далее. Я в прямом контакте с своим коллегой министром энергетики России, в январе будем смотреть, будем над этим вопросом работать», - сказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев

Министр добавил, что в Казахстане дефицита бензина нет. В запасе есть 103 тысячи тонн. Об этом он сообщил на еженедельном заседании правительства. Главе кабмина также доложили о том, что доходы государства перевыполнены на 6,5 миллиардов тенге за счет роста цен на нефть-основного экспортного продукта. Кроме того, большую часть поступлений обеспечили налоги казахстанцев и промышленные предприятия.

«Крупные позиции, это налог на добавленную стоимость 77,7 миллиарда тенге за счет того, что показатели роста экономики оказались выше, нежели мы закладывали», - сказал министр финансов РК Бахыт Султанов

Всего в казну страны поступило почти 6 триллионов тенге чистого дохода. А вот расходы выросли-на 20%или на 9 триллионов тенге. При этом темпы освоения, подчеркнул Султанов, лучше, чем прошлогодние показатели. Премьер-министр отметил, что в целом показатели уходящего года положительные.