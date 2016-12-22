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Новости за сегодня

В КНБ раскрыли детали дела о хищении нефти в Актобе

 

Детали громкого дела о хищении нефти в Актюбинской области раскрыли в Комитете национальной безопасности, передает телеканал КТК.

Спустя две недели после начала масштабной операции спецслужбы сообщили, что во время задержаний не применяли оружие. Также сегодня уточнены имена всех подозреваемых и названия компаний, которые, по версии следствия, были задействованы в преступной группировке.

Обыски несколько дней проходили на предприятиях в западном регионе. Там изъяли документы, но их содержание пока держат в тайне. Опубликован список из 8 фирм. Их руководителей и сотрудников, подчеркивают в КНБ, не задерживали.

Под стражу взяли директоров других компаний, а вместе с ними перевозчиков, бывших сотрудников правоохранительных органов и даже религиозных фанатиков-салафитов. Пятнадцать человек отправили в следственный изолятор. Согласно материалам дела, они воровали и сбывали «черное золото» не только в Казахстане, но и за рубежом. Названы их имена: это Е. Избасар, А. Калиев, Б. Батыров, А. Сарсенов, Н. Казкенов, А. Сарамбетов, С. Дусупов, Н. Кайрбаев, Е. Еркетаев, В. Аксаков, А. Амитов, М. Туржанов, Ж. Ильясов, Н. Ногаева и С. Кунцевич.

Лидером мафии называют Еркина Избасара - инвалида-колясочника, главу старейшей отечественной банды «Четыре брата» (сейчас она называется «Айшуак-Жантугел»). Избасару приписывают разработку сложной схемы незаконного контроля нефтяных потоков в Актюбинской области. Безнаказанно обогащаться на воровстве нефти криминальному авторитету якобы позволяли связи с высокопоставленными полицейскими.

 

22 декабря 2016, 09:10
Источник, интернет-ресурс: Сайт Телевизионного канала «КТК»

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