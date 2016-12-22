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Новости за сегодня

Задержанный экс-полицейский арестован по делу о хищении нефти в Актобе

 

Бывший заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Рахат Аханов, который был задержан в ночь на 19 декабря, теперь арестован, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда.

Согласно источнику, Рахат Аханов небескорыстно осуществлял покровительство организованным преступным группам, которые занимались кражей нефти.

В суд №2 города Актобе в отношении Рахата Аханова поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей. Постановлением суда ходатайство удовлетворено, в отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Органом досудебного расследования Рахат Аханов подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 197 части 4 пункта 1 УК РК - «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, совершенное преступной группой». Кроме того, ему вменяют участие в организованной преступной группе с использованием своего служебного положения.

 

22 декабря 2016, 09:23
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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