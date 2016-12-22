Еще две теплые остановки установят в Усть-Каменогорске

На возведение каждого павильона уйдет по 6,5 миллионов тенге.

В 217 году в Усть-Каменогорске появится еще два теплых остановочных павильона , передает , передает YK-news.kz





На возведение каждого из них уйдет по 6,5 миллионов тенге. Где именно расположатся теплые остановки, пока неизвестно.





Напомним, в нынешнем году в областном центре установили три отапливаемых павильона - на остановке «Дворец спорта» со стороны магазина «Статус», на «Автоуправлении» около поворота на улицу Кайсенова и на конечной в поселке имени Куленова — «Молдагулова».



