В Казахстане потерпел крушение самолет Су-27

Сегодня, 21 декабря, во время выполнения учебного полета в ночных условиях в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет Су-27, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Инцидент произошел в Алматинской области, под Талдыкорганом.

Ведомство опубликовало официальный комментарий относительно авиационного инцидента

Как утверждается в комментарии, летчик майор А. Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время состояние летчика удовлетворительное. Причины и обстоятельства инцидента выясняет комиссия, назначенная Министром обороны РК.

Летчик майор А. Искаков имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время.

По факту крушения СУ-27 в Алматинской области проводится расследование

Министерство обороны РК официально прокомментировало инцидент относительно крушения под Талдыкорганом самолета СУ-27, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сообщаем, что в настоящее время летчик Су-27 майор Адильбек Искаков находится в военном госпитале. По информации военных медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное, переломов и гематом нет.

Как сообщалось ранее, комиссия Министерства обороны РК, прибывшая к месту авиационного инцидента, проводит расследование, также в расследовании принимают участие сотрудники Главной военной прокуратуры» - говорится в сообщении.

Экс-министр обороны РК отметил грамотные действия летчика Су-27

Депутат Сената Парламента РК, экс-министр обороны РК Мухтар Алтынбаев отметил действия катапультировавшегося летчика при крушении Су-27 близ Талдыкоргана, а также высказал мнение по поводу возможной причины падения самолета, передает корреспондент Zakon.kz.

«Ситуация редкая, чтобы оба двигателя отказали. Ситуация сложная, потому что он был уже на кругу, высота небольшая. Я хочу отметить действия летчика, хладнокровно, очень грамотно действовал», - сказал он журналистам в кулуарах Сената Парламента РК.

«Отвернул самолет от населенных пунктов и, когда убедился, что падение самолета не причинит ущерб внизу, он катапультировался. То есть доложил спокойно «отказ одного двигателя», потом «отказ второго двигателя» и он не покинул самолет, он отвернул самолет от возможных населенных пунктов и после этого катапультировался. Действия очень грамотные», - похвалил депутат.

В то же время М. Алтынбаев высказал мнение по поводу возможных причин крушения самолета.

«Причина, я думаю, просто даже, наверное, до расследования, это связано что-то с топливной системой или с топливом. Есть особенности подготовки топлива в зимних условиях. Сейчас, видимо, комиссия будет проверять, насколько это все выполнено», - указал парламентарий.

«В таких случаях полеты прекращаются. Все самолеты проверяются, проверяется организация, подготовка полетов, подготовка летчиков и, конечно, все, что обеспечивает полет», - добавил он.

По его данным, в Казахстане один полк, где имеется около 30 самолетов Су-27.

«Еще четыре самолета мы купили, еще два новых самолета пришло. Всего около 30 самолетов есть», - заключил сенатор.

Ксения Давыдова