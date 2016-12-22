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Новости за сегодня

Стали известны предварительные причины взрыва на заводе в Шымкенте

 

Короткое замыкание или непотушенная сигарета могли стать причиной ЧП на заводе в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Масло разлилось на территории 75 квадратных метров. Причина - произошло замыкание или рабочие курили во время налива масла. Сейчас назначена экспертиза. По ее результатам будет все точно известно», - рассказал главный специалист ДЧС области Нурдаулет Молданиязов.

Кроме того, в полиции сообщили, что по факту взрыва на территории предприятия проводится досудебное расследование по статье 156. ч 3 УК РК «Нарушение правил охраны труда».

Напомним, ЧП произошло накануне поздно вечером. Во время налива моторного масла в цистерну КамАЗа произошло возгорание масел. После взорвался контейнер. В результате один мужчина погиб на месте, еще двое госпитализированы в больницу. 31-летний мужчина получил 95% ожогов тела. По словам врачей, его состояние крайне тяжелое. 49-летний водитель КамАЗа получил 35% ожогов тела. Он также в тяжелом состоянии, но для него врачи делают более благоприятные прогнозы.

 

22 декабря 2016, 09:47
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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