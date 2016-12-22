Премьер-министру РК перечислили главные причины ДТП в стране

В среду, 21 декабря, в Үкімет үйі премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел заседание Межведомственной комиссии (МВК) по профилактике правонарушений при Правительстве Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

В ходе совещания министр внутренних дел Калмуханбет Касымов доложил о проводимой работе по профилактике крупных дорожно-транспортных происшествий и аварийности на опасных участках автомобильных дорог.

По данным МВД, в течение последних трех лет, несмотря на продолжающийся рост автопарка, в стране отмечается тенденция снижения показателей аварийности. В текущем году количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 5,7%, число погибших - на 3,2% и раненых - на 3,8%.

Основными причинами и условиями крупных дорожно-транспортных происшествий являются превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, переутомление участников дорожного движения, наличие аварийно-опасных участков.

По итогам заседания Премьер-Министр дал ряд поручений уполномоченным органам.