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Новости за сегодня

Премьер-министру РК перечислили главные причины ДТП в стране

 

В среду, 21 декабря, в Үкімет үйі премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел заседание Межведомственной комиссии (МВК) по профилактике правонарушений при Правительстве Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

В ходе совещания министр внутренних дел Калмуханбет Касымов доложил о проводимой работе по профилактике крупных дорожно-транспортных происшествий и аварийности на опасных участках автомобильных дорог.

По данным МВД, в течение последних трех лет, несмотря на продолжающийся рост автопарка, в стране отмечается тенденция снижения показателей аварийности. В текущем году количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 5,7%, число погибших - на 3,2% и раненых - на 3,8%.

Основными причинами и условиями крупных дорожно-транспортных происшествий являются превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, переутомление участников дорожного движения, наличие аварийно-опасных участков.

По итогам заседания Премьер-Министр дал ряд поручений уполномоченным органам.

 

22 декабря 2016, 09:45
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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