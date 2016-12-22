6 самых изнурительных пробок в истории

Есть такой психологический прием, простой, но довольно эффективный: если вас что-то расстраивает, подумайте о том, что все могло бы быть еще хуже.

Этот пост мы подготовили специально для тех, кто ежедневно сжигает нервные клетки в дорожных пробках. Рекомендуем добавить его в закладки и открывать каждый раз, когда почувствуете, что готовы поехать по тротуару. Итак, шесть самых впечатляющих заторов в истории.





Штат Нью-Йорк, США, 1969 год





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В августе 1969 года в городишке Бетел, штат Нью-Йорк, впервые проходил рок-фестиваль под названием «Вудсток». Организаторы планировали, что на концерт приедет порядка 25 тысяч человек. Но немного просчитались. «Вудсток» собрал почти 500 тысяч рокеров со всего восточного побережья! В результате на шоссе 17В образовалась пробка длиной 32 километра. Полицейские попробовали было разрулить ситуацию, но тщетно. Многие оставляли свои авто на обочине и шли пешком. Музыкантов же пришлось доставлять до места проведения фестиваля на вертолете.

Бостон, США, 1978 год









Мощнейшая метель накрыла северо-восточную часть Соединенных Штатов в январе 1978 года. За день выпало столько снега, что под его весом обрушилась крыша «Хартфорд Цивик-центра», спортивной арены в штате Коннектикут. В Массачусетсе высота снежного покрова достигла 60 сантиметров. Местные, однако, не сразу догадались, что в такую погоду машину лучше оставить в гараже. Как ни в чем не бывало миллионы людей выехали на работу на личном автотранспорте, и в первый день метели весь Бостон превратился в одну большую пробку.

Лион — Париж, Франция, 1980 год













Французские водители попали в Книгу рекордов Гиннесса, невольно образовав самую длинную пробку XX века — 175 километров. По самым скромным подсчетам, не менее пяти миллионов автомобилей застряли по дороге из Лиона в Париж. Жители северных регионов возвращались домой после праздников в Альпах, когда опустился плотный туман, что стало причиной множества аварий.

Берлин, Германия, 1989 год













28 лет простояла печально известная Берлинская стена, пока граница между западной и восточной частями города не была открыта в ноябре 1989 года. В течение последующих трех дней Запад посетили более трех миллионов человек. А 22 декабря, когда для прохода были открыты Бранденбургские ворота, по обе стороны от них образовалась самая масштабная пробка в истории немецкой столицы.

Сан-Паулу, Бразилия, 2008 год









Абсолютный рекорд по протяженности пробки удерживает Сан-Паулу. Летом 2008 года встала третья часть крупнейшего мегаполиса Бразилии, страдающего из-за отсутствия кольцевых магистралей. В общей сложности движение практически прекратилось на 265 километрах дорог.

Пекин, Китай, 2010 год













Миллионы китайцев оказались узниками стокилометрового затора на окраине Пекина 14 августа 2010 года. Окончательно пробка рассосалась только через 11 дней. Торговцы водой и закусками, разъезжавшие на мопедах, бессовестно заламывали цены, а водителям не оставалось ничего другого, кроме как ночевать в машине. Позже некоторые рассказывали, что не рассчитывали обрести свободу раньше сентября.



