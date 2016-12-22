Назначен председатель Комитета госинспекции в АПК Минсельхоза

Приказом заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства РК Аскара Мырзахметова Ержан Айнабеков назначен председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

Айнабеков - кандидат сельскохозяйственных наук, ученый агроном. Трудовую деятельность в структуре МСХ РК начал в 1999 году с территориального управления министерства. С 2001 по 2006 год руководил территориальным управлением министерства в Северо-Казахстанской области. После руководил районом им. М. Жумабаева, позже - Айыртауским районом СКО. С 2010 года вернулся в структуру министерства и руководил Северо-Казахстанской территориальной инспекцией КГИ в АПК. С 2013 году работал руководителем РГП «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» КГИ в АПК МСХ РК. Айнабеков награжден юбилейными медалями и нагрудными знаками І, ІІ, ІІІ степени «Еңбек даңқы».