На Байконуре сокращаются запуски «Протонов»

2016 год стал самым малочисленным по количеству пусков с космодрома Байконур за последнее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение уходящего 2016 года с космодрома Байконур было произведено 11 пусков, еще один ожидается в конце декабря текущего года.

Согласно статистике, в 2016 году с Байконура Роскосмосом осуществлено 8 пусков ракет-носителей класса «Союз», из них 7 - по программе Международной космической станции (МКС).

В марте 2016 года состоялся успешный запуск «Союз- 1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П». По программе МКС осуществлено 4 запуска транспортных пилотируемых кораблей с экипажами на борту, старты которых на МКС состоялись в марте, июле, октябре и ноябре 2016 года.

Состоялось три запуска транспортных грузовых кораблей «Прогресс» с помощью ракет-носителей «Союз 2.1 а и «Союз-У». К сожалению, последний пуск космического грузовика «Прогресс МС-04» 1 декабря 2016 года оказался неудачным из-за проблем третьей ступени ракеты-носителя «Союз -У», и он был потерян.

В этом году с космодрома Байконур состоялось всего три пуска ракеты-носителя «Протон-М». В январе с помощью тяжелой российской ракеты был запущен французский спутник «ЮтелСат-9Б», в марте - космический аппарат «ЭкзоМарс-2016» (совместный проект ЕКА и Роскосмоса) и в июне - американский спутник «Интелсат ДиЭлЭй-2».

Завершить трудовую космическую вахту 2016 года на Байконуре должен старт ракеты «Протон-М» с американским спутником связи «ЭкоСтар-21», который намечен на 28 декабря. Итого в 2016 году с космодрома Байконур будет произведено 12 пусков, что намного меньше показателей разных лет. К примеру, в 2015 году было осуществлено 18 запусков ракет-носителей. Причем тенденция уменьшения пусков касается в основном токсичных ракет-носителей «Протон-М», что и предусмотрено межгосударственными договоренностями по обеспечению экологической безопасности пусков с космодрома Байконур.