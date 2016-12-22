В Павлодарской области назначили пятого заместителя акима

Пятый заместитель акима Павлодарской области появился в команде главы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ». Им стала Алия Арынова.

По информации областного акимата, количество заместителей главы региона с учетом имеющегося экономического потенциала и перспективы развития области было увеличено постановлением Правительства РК.

«Алия Арынова будет курировать вопросы экономики, бюджетной политики, государственного планирования, инфляционной политики, управления госактивами и коммунальной собственностью, заниматься мониторингом госзакупок и развитием государственно-частного партнерства, - представил нового замакима Булат Бакауов на аппаратном совещании. - Я считаю, что это очень ответственный блок. Необходимо будет четко понять бюджеты акимов всех городов и районов. До конца года необходимо обеспечить достижение целевых индикаторов заключенных меморандумов, исполнение доходной части бюджета и многое другое. Также нужно усилить работу по повышению эффективности управления коммунальными активами, а также активизировать работу по реализации проектов через механизм государственно-частного партнерства».

Алия Арынова начала трудовую деятельность с 1998 года с должности главного специалиста департамента экономики Павлодарской области. Занимала должности начальника отдела, заместителя руководителя, руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования. В разные годы была советником акима Павлодарской области, советником министра экономического развития и торговли, советником первого заместителя премьер-министра.

Кроме того, вакансию заместителя руководителя аппарата акима Павлодарской области занял Тулюхан Скаков. С 1998 по 2013 годы он работал в областном акимате - занимал должности инспектора аппарата акима области, заведующего организационно-контрольным отделом, заведующего отдела кадровой службы. С 2013 по 2015 годы руководил отделом организационно-правового обеспечения и госзакупок областной территориальной инспекции АПК. До назначения на данную должность был советником акима Павлодара.

Новый замруководителя аппарата акима области будет заниматься организационными вопросами, контролировать исполнительскую дисциплину в аппарате, а также курировать деятельность аппаратов акимов городов и районов.