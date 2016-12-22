В Астане проходит третье заседание делового совета Казахстана и Ирана

Заседание проходит под руководством председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»» и первого заместителя министра промышленности, горнодобывающей индустрии и торговли.

В Астане проходит третье заседание делового совета Республики Казахстан и Исламской республики Иран в рамках казахстанско-иранского бизнес-форума. Организатором мероприятия стал национальный холдинг «Байтерек», передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Открыли заседание министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек и руководитель администрации президента ИРИ Мохаммад Нахавандиан. В ходе заседания планируется подписание нескольких двусторонних соглашений, а также переговоры по уже заключенным контрактам.





Заседание проходит под руководством председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»» Ерболата Досаева, и первого заместителя министра промышленности, горнодобывающей индустрии и торговли Ирана Моджтаба Хосровтажа.





«Холдинг Байтерек, как оператор основных государственных и правительственных программ, готов оказать всемерную поддержку предпринимателям обеих стран. Холдинг и его дочерние компании предоставляют пакет услуг по привлечению финансирования, структурированию проектов, экспортной и технической поддержке предпринимателей», — сказал Ерболат Досаев в ходе заседания.





Как пояснил председатель правления АО «Байтерек», в первую очередь, речь идет про долгосрочное долговое финансирование через дочернюю организацию Холдинга АО «Банк развития Казахстана» для реализации совместных крупных индустриальных и инфраструктурных проектов. Малые и средние предприятия получают поддержку еще одной дочерней организации АО «Фонд «Даму» через широкий спектр финансовых инструментов и программ по развитию компетенций предпринимателей.





«В целях углубления двустороннего сотрудничества мы активно развиваем партнерство с иранскими институтами развития. В апреле этого года в Тегеране мы заключили меморандум о сотрудничестве с Национальным фондом развития, который, как мы надеемся, позволит заложить фундамент для долгосрочного сотрудничества и даст импульс развитию совместных проектов», — резюмировал Ерболат Досаев.





Напомним, что в апреле на предыдущим заседании Делового совета было подписано 48 различных двусторонних документов на общую сумму порядка 1 млрд. долл. США в сельскохозяйственной сфере, нефтеперерабатывающем секторе и машиностроении, в том числе и Меморандум о сотрудничестве между АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и Национальным фондом развития Ирана.



