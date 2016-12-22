12 рождественских традиций, которые вас удивят

Давайте посмотрим на подборку причудливых, но вполне объяснимых рождественских традиций со всего мира.

В принципе, традиции имеют такое свойство — удивлять абсолютно всех, кроме людей, которые их соблюдают. Потому что ну как тут удивляться чему-то, если привык наблюдать это с детства — как, впрочем, и твои родители, сообщает Bigpicture.ru













Япония

В 70-е годы в Японии сеть фастфуда рекламировала жареную курицу в качестве традиционного рождественского блюда. С тех пор японский рождественский ужин обязательно включает курочку.









Аргентина

В Аргентине обычно мама или бабушка семейства дарит женщинам розовое нижнее белье, которое обязательно нужно надевать на Новый год, чтобы привлечь к себе любовь.











Эстония

Тут уж для нас нет ничего удивительного, но все-таки стоит упомянуть. В Эстонии принято ходить в сауну в канун Рождества после того, как закончены приготовления к празднику и украшен дом.













Чехия

Чешские незамужние девушки должны кидать туфельку (или что-то из обуви) через плечо по направлению к ближайшей двери. Если носок приземлившейся туфли будет смотреть на дверь, то барышня выйдет замуж.













Испания

Тио де Надаль — деревянное бревно с улыбающимся личиком в красной каталонской шапке. Его также называют Caga Tio, что переводится как «какающее полено», и оно является каталонским эквивалентом Санта-Клауса.

По традиции, дети должны заботиться о Caga Tio с 8 декабря до кануна Рождества. Они укрывают его одеялом и кормят нугой. А потом Тио де Надаль «выкакивает» подарки.













Индия

В Индии наряжают банановые или манговые деревья в преддверии Рождества, потому что в стране не так много хвойных.













Франция

13 десертов — традиция из южной области Франции Прованса. Такое количество десертов символизирует Иисуса и 12 апостолов. Все блюда надо обязательно съесть на Рождество.













Швеция

В шведском городе Евле живет сделанный из соломы огромный Рождественский козел. Каждый год, начиная с 60-х, его фигуру сжигают в честь праздника.













Мексика

23 декабря в мексиканском городе Оахака отмечается Ночь редиса, когда жители вырезают из редиса различные фигуры. Этот ежегодный праздник берет начало с колониальных времен.









Латинская Америка

Во многих странах Латинской Америки подарки доставляет не Санта-Клаус, а малыш Иисус. Не очень понятно, как такое под силу маленькому ребенку…













Австрия, Германия, Чехия, Венгрия и Словения

Крампус — достаточно известный персонаж в Центральной Европе. Это действительно жуткое существо, антипод Санта-Клауса, бьет людей, чтобы они были послушными. В европейских городах даже проводят парады, для которых люди переодеваются в демонов и наводняют улицы.











