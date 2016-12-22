Казахстанец из Риддера Дмитрий Щебет стал победителем проекта"Танцы"

Дмитрий Щебет из ВКО выиграл в третьем сезоне проекта "Танцы". Теперь на заработанные им 3 млн.рублей, он сможет помочь своей семье и купить маме, как и обещал, большой дом. О его победе пока не сообщили официально, но об этом пишут его поклонники в соцсетях





"Дааа!! Урааа,ПЕРВОЕ МЕСТО ЕГО. Просто сделал мой вечер. Спасибо большооое тем,кто помогал голосовать за этого невероятно талантливого человека❤❤ А отдельное огромное спасибо @vyazovcevavlada ❤❤❤❤ Обожаю тебя,ееее,мы молодцы Я НА СЕДЬМОМ НЕБЕ ОТ СЧАСТЬЯ❤❤ Боже,как это круто,поздравляю тебя @shebet_dmitrii ❤❤❤❤❤ С победоооой❤❤❤❤ПЕРВОЕ МЕСТО Ааааа, обожаю. Я в восторге",- пишут фанаты Дмитрия.





По их информации 1 место занял Дмитрий Щебет, 2 место — Станислав Литвинов, 3 место — Баина Басанова, 4 место — Даша Ролик, 5 место — Даян Ахмедгалиев, 6 место — Ирина Кононова. Официально о победе Дмитрия будет объявлено в субботу, 24 декабря, в эфире программы.





Дима Щебет начал заниматься танцами еще в школе. Окончил школу-гимназию в родном городе, а также Восточно-Казахстанский колледж искусств им. народных артистов братьев Абдуллиных. Весь школьный период был связан с баттлами, причем не только на территории Казахстана. Он выступал в составе команды Devil's Crew, которую основал. По окончании школы не стал задерживаться в Риддере. Поступил в колледж искусств в городе Усть-Каменогорск. Далее были съемки в первом танцевальном фильме Казахстана «Запрещенные танцы». В театре танца Blockbuster под руководством Константина Дихнова Дима Щебет начал формироваться как артист. Амбиции творческого характера привели его на шестой сезон украинского проекта «Танцуют Все!», где он занял 3-е место. Помимо отличной танцевальной подготовки запомнился любителям движения своей любовной историей с Еленой Головань (участницей второго сезона шоу "Танцы на ТНТ"). Танцовщик, который задал планку Диме Щебету, — Михаил Барышников. А из танцевальных направлений Дима выделяет breaking, считая его одним из самых сложных, быстроразвивающихся и свободных стилей в наше время.





В проекте Дима Щебет попал в команду Мигеля.





«Откровенно говоря, я не особо интересовался проектом «Танцы», однако, всегда помнил о товарищах, которые принимали участие в шоу и держал за них кулаки.Считаю, что самое ценное, что несет проект, невозможно запечатлеть и показать по телевизору. Я имею в виду вклад в культуру и поколения. «Танцы» дарят мечты, а это ответственно», - отметил в одном из интервью победитель.































