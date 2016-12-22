БК «Астана» потерпел поражение в Питере

БК «Астана» в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ проиграл на выезде питерскому «Зениту» передает корреспондент Zakon.kz





Матч завершился со счетом 99:72 (19:17, 18:18, 36:17, 26:20) в пользу хозяев площадки. Таким образом, «Зенит» прервал серию из двух домашних поражений и снова включился в погоню за лидерами.





Самые результативными оказались з енитовцы Артем Вихров (22), Аарон Уайт (19 + 9 подборов), Кайл Лэндри (18), и астанчане : Родерик Одом (18 + 8 подборов), Роберт Лоури (16 + 6 передач), Усман Крубалли (8 + 7 подборов).





"Мы старались бороться, и нам это успешно удавалось на протяжении 25 минут, но, к сожалению, потом мы не смогли выдержать ритм и агрессию, которую нам навязывал «Зенит». Сегодня наш соперник был лучше и достойно победил. Но мы отдали себя без остатка — ребята боролись до конца", - цитирует главного тренера «Астаны» Илиаса Папатеодору официальный сайт лиги.





Следующий матч «Астана» проведет уже после Нового года, 8 января на своем паркете столичная команда будет принимать «Нижний Новогород» в рамках Единой лиги ВТБ.