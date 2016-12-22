Главный тренер сборной РК по тяжёлой атлетике: Будем усиленно готовиться к чемпионату мира

Наставник сборной Казахстана по тяжелой атлетике Юрий Мельников прокомментировал выступление нашей команды на Кубке Азии и Кубке Катара в городе Дох а, сообщается в группе Федерации тяжелой атлетики Казахстана ВКонтакте.





«Мы повезли наших штангистов на участие в Кубке Азии. При этом в Дохе параллельно проходил Кубок Катара, куда мог заявиться только один спортсмен. От нашей страны им стал Селимхан Абубакаров, который занял третье место. Кстати, перспективный молодой спортсмен. Ему еще предстоит раскрыться. Уверен, что большие победы у него впереди.





Не могу сказать, что спортсмены показали очень высокие результаты. Но с такой подготовкой, которая предшествовала старту, выступления получились на уровне. Стоит отметить, что тяжелоатлеты готовились к турниру дома, сборов не было.





Насколько вам известно, со следующего года вступят в силу изменения в весовой категории у женщин. Добавятся две категории, но уберут свыше 75 килограммов. Поэтому Александра Аборнева, занявшая первое место в Катаре, будет у нас первым номером сборной в категории свыше 90 килограммов, а Надежда Ногай перейдет в категорию до 90 килограммов.





Первые сборы стартуют уже в январе. Будем усиленно готовиться к чемпионату мира».





Напомним, что на Кубке Азии сборная Казахстана отметилась двумя золотыми медалями. У мужчин до 77 килограммов чемпионом стал Айдар Казов 140+177, среди женщин в категории свыше 75 килограммов победила Александра Аборнева 105+136. На Кубке Катара нашу страну представил Селимхан Абубакаров. Среди тяжеловесов его результат стал третьим 178+221.









Фото Sports.kz, vk.com