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Сотрудник МИД России найден мертвым в своей квартире в Москве

22 декабря 2016, 10:18

Предположительно, советник Латиноамериканского департамента МИД Петр Польшиков погиб в результате несчастного случая.


В ночь на вторник в своей квартире на Балаклавском проспекте в Москве был найден мертвым руководитель одного из отделов Латиноамериканского департамента МИД России Петр Польшиков, сообщает Ren.tv.

Возле тела мужчины полиция обнаружила гильзы от травматического пистолета. На теле мужчины обнаружены огнестрельные ранения.


В МИД РФ подтвердили гибель сотрудника ведомства в Москве. Предположительно, советник Латиноамериканского департамента МИД Петр Польшиков погиб в результате несчастного случая.

"19 декабря в Москве погиб главный советник Латиноамериканского департамента МИД Петр Петрович Польшиков. Выяснением обстоятельств трагедии сейчас занимаются российские правоохранительные органы", – говорится в сообщении МИД России.

Также там отметили, что в предварительном плане речь идет о несчастном случае, который не связан со служебной деятельностью погибшего.

Напомним, накануне в Анкаре застрелили посла России в Турции Андрея Карлова. Это произошло на открытии фотовыставки. Убийцу ликвидировали сотрудники силовых органов, а то, что случилось, в российском МИДе назвали терактом.





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