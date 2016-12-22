Сотрудник МИД России найден мертвым в своей квартире в Москве

В МИД РФ подтвердили гибель сотрудника ведомства в Москве. Предположительно, советник Латиноамериканского департамента МИД Петр Польшиков погиб в результате несчастного случая.





"19 декабря в Москве погиб главный советник Латиноамериканского департамента МИД Петр Петрович Польшиков. Выяснением обстоятельств трагедии сейчас занимаются российские правоохранительные органы", – говорится в сообщении МИД России.





Также там отметили, что в предварительном плане речь идет о несчастном случае, который не связан со служебной деятельностью погибшего.