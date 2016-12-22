По факту крушения СУ-27 в Алматинской области проводится расследование
22 декабря 2016, 10:20
МОН РК прокомментировало крушение самолет Су-27.
Министерство обороны РК официально прокомментировало инцидент относительно крушения под Талдыкорганом самолета СУ-27, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Сообщаем, что в настоящее время летчик Су-27 майор Адильбек Искаков находится в военном госпитале. По информации военных медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное, переломов и гематом нет.
Как сообщалось ранее, комиссия Министерства обороны РК, прибывшая к месту авиационного инцидента, проводит расследование, также в расследовании принимают участие сотрудники Главной военной прокуратуры" - говорится в сообщении.
Напомним, 21 декабря, во время выполнения учебного полета в ночных условиях в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет Су-27. Летчик майор А. Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался.
Фото с сайта Arnapress.kz
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