По факту крушения СУ-27 в Алматинской области проводится расследование

Министерство обороны РК официально прокомментировало инцидент относительно крушения под Талдыкорганом самолета СУ-27, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





"Сообщаем, что в настоящее время летчик Су-27 майор Адильбек Искаков находится в военном госпитале. По информации военных медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное, переломов и гематом нет.

Как сообщалось ранее, комиссия Министерства обороны РК, прибывшая к месту авиационного инцидента, проводит расследование, также в расследовании принимают участие сотрудники Главной военной прокуратуры" - говорится в сообщении.





етчик майор А. Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался. Напомним , 21 декабря, во время выполнения учебного полета в ночных условиях в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет Су-27. Л







