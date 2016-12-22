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В Бурятии 15-летние школьницы убили свою подругу и ездили с ее телом в такси

22 декабря 2016, 10:31

Девушки воспитывались в неполных семьях, нигде не учились, и уже помещались в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, где и познакомились.


Трагедией закончились пьяные посиделки трех 15-летних подруг в одном из дворов в микрорайоне «Кирзавод» в Улан-Удэ. Изрядно охмелев, две девушки неожиданно начали припоминать своей третьей знакомой все старые обиды и накинувшись на нее, задушили, сообщает irk.kp.ru.

Далее, чтобы избавиться от тела потерпевшей, юные преступницы вызвали такси, соврали водителю, что подруга лишилась чувств из-за алкоголя, и попросили отвезти их к реке Селенге. Там девушки еще долго сидели на берегу и решали, как избавиться от трупа. А когда мимо проходили местные жители, они усаживали тело подруги, зажимали его между собой и в такой позе сидели, пока те не пропадали из виду. Так и не придумав способа, преступницы бросили жертву на берегу и скрылись, прихватив ее телефон. Вскоре сообщниц задержали.

- Девушки воспитывались в неполных семьях, нигде не учились, и уже помещались в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, где и познакомились, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Фото: Информ Полис

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