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Представлен план захвата Солнечной системы роботами

22 декабря 2016, 10:34

Моделирование, проведенное учеными, показало, что для создания успешной автономной колонии роботов достаточно в течение 20 лет доставить на Луну минимум 12 тонн полезной нагрузки.


Эксперты Космического центра Кеннеди НАСА (США) описали сценарий, согласно которому, по их мнению, Солнечная система, в частности, Луна, может быть освоена автономной и расширяющейся популяцией роботов. Препринт исследования находится в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Моделирование, проведенное учеными, показало, что для создания успешной автономной колонии роботов достаточно в течение 20 лет доставить на Луну минимум 12 тонн полезной нагрузки. Она будет представлять собой управляемую с Земли колонию роботов. Ресурсы Луны и астероидов позволят колонии в дальнейшем перейти к автономному существованию.

По мнению авторов исследования, популяция роботов ввиду доступа к практически неограниченным объемам полезных ископаемых и энергии будут развиваться в геометрической прогрессии.

Эксперты прогнозируют, что спустя несколько десятилетий, без привлечения дополнительных инвестиций, объем промышленного производства на Луне превзойдет индустриальный потенциал США в миллионы раз.

В апреле 2016 года астрофизик Филип Любин из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) опубликовал препринт под названием «Дорожная карта межзвездного полета». В статье ученый описывает программу, позволяющую при современных технологических возможностях отправить автоматическую станцию к альфе Центавра.

Фото: Joel Kowsky / NASA

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