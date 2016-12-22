Представлен план захвата Солнечной системы роботами

Моделирование, проведенное учеными, показало, что для создания успешной автономной колонии роботов достаточно в течение 20 лет доставить на Луну минимум 12 тонн полезной нагрузки. Она будет представлять собой управляемую с Земли колонию роботов. Ресурсы Луны и астероидов позволят колонии в дальнейшем перейти к автономному существованию.

По мнению авторов исследования, популяция роботов ввиду доступа к практически неограниченным объемам полезных ископаемых и энергии будут развиваться в геометрической прогрессии.





Эксперты прогнозируют, что спустя несколько десятилетий, без привлечения дополнительных инвестиций, объем промышленного производства на Луне превзойдет индустриальный потенциал США в миллионы раз.





В апреле 2016 года астрофизик Филип Любин из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) опубликовал препринт под названием «Дорожная карта межзвездного полета». В статье ученый описывает программу, позволяющую при современных технологических возможностях отправить автоматическую станцию к альфе Центавра.