Чтобы скрыть недоделанный гарнитур, мебельщик устроил взрыв в квартире

В Актобе состоялся суд над мебельщиком, который устроил пожар в квартире, чтобы скрыть недоделки в своей работе , передает , передает газета "Диапазон"

По данным следствия, в августе прошлого года жительница города Актобе Ляззат Назарова наняла мастера-мебельщика Александра Пехова сделать гарнитур на кухне. Мужчина взял с клиентки 500 тысяч тенге и провозился с заказом четыре месяца. В начале декабря он должен был поставить фасады и вытяжку. Для этого он взял ключи от квартиры у хозяйки.





Как позже выяснилось, мебельщик потратил деньги клиентки на свои нужды, работу он полностью не выполнил и поэтому решил скрыть недоделки. Газовым ключом он открутил крепежную гайку газо­проводного шланга и газ стал поступать в квартиру. После ухода мастера, в квартире Ляззат раздался взрыв, квартира выгорела за несколько минут. От взрывной волны повылетали стекла в подъезде.













По словам потерпевшей, она купила эту квартиру в кредит. Теперь женщина вынуждена жить в съемном жилье, ключи 9 месяцев находились у следователя, ремонт в сгоревшей квартире так и не сделали.





За умышленное повреждение чужого имущества 21 декабря судья Танимова приговорила 28-летнего Пехова к 6 годам лишения свободы. Вину в преступлении он не признал. Наручники на него надели сразу после оглашения приговора, до этого он был под подпиской о невыезде. Суд обязал его возместить материальный ущерб – 6 млн 717 тыс. тенге. Приговор в законную силу пока не вступил.



