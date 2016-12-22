Чтобы скрыть недоделанный гарнитур, мебельщик устроил взрыв в квартире
22 декабря 2016, 10:34
Вину в преступлении на суде он не признал.
В Актобе состоялся суд над мебельщиком, который устроил пожар в квартире, чтобы скрыть недоделки в своей работе, передает газета "Диапазон".
По данным следствия, в августе прошлого года жительница города Актобе Ляззат Назарова наняла мастера-мебельщика Александра Пехова сделать гарнитур на кухне. Мужчина взял с клиентки 500 тысяч тенге и провозился с заказом четыре месяца. В начале декабря он должен был поставить фасады и вытяжку. Для этого он взял ключи от квартиры у хозяйки.
Как позже выяснилось, мебельщик потратил деньги клиентки на свои нужды, работу он полностью не выполнил и поэтому решил скрыть недоделки. Газовым ключом он открутил крепежную гайку газопроводного шланга и газ стал поступать в квартиру. После ухода мастера, в квартире Ляззат раздался взрыв, квартира выгорела за несколько минут. От взрывной волны повылетали стекла в подъезде.
По словам потерпевшей, она купила эту квартиру в кредит. Теперь женщина вынуждена жить в съемном жилье, ключи 9 месяцев находились у следователя, ремонт в сгоревшей квартире так и не сделали.
За умышленное повреждение чужого имущества 21 декабря судья Танимова приговорила 28-летнего Пехова к 6 годам лишения свободы. Вину в преступлении он не признал. Наручники на него надели сразу после оглашения приговора, до этого он был под подпиской о невыезде. Суд обязал его возместить материальный ущерб – 6 млн 717 тыс. тенге. Приговор в законную силу пока не вступил.
Фото Юрий Гейст/diapazon.kz
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