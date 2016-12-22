Европейские биатлонисты решили бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

15 декабря появилась информация, что более 30 российских биатлонистов подозреваются в употреблении запрещенных препаратов.

Сборные Чехии, Великобритании и Норвегии отказались принимать участие в Кубке мира по биатлону, который должен пройди в Тюмени , сообщает , сообщает Zakon.kz

Отмечается, что команды приняли такое решение из-за допинговых скандалов в российском спорте.





15 декабря появилась информация, что более 30 российских биатлонистов подозреваются в употреблении запрещенных препаратов. В свою очередь, в Союзе биатлонистов России заявили, что не знают, о каких спортсменах идет речь.





«Я не думаю, что этап в Тюмени состоится. По той простой причине, что биатлонисты туда не приедут. Чехи, конечно, точно не поедут в Тюмень. Мы уже об этом договорились», - приводит слова президента чешской федерации биатлона Иржи Хамза Zurnal24.





Норвегия потребовала от Международного союза биатлонистов (IBU) незамедлительно дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил.

Напомним, из-за бойкота спортсменов перенесли чемпионат мира по скелетону.





Турнир, который должен был пройти с 13 по 26 февраля в Сочи, состоится в немецком Кенигзее. Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс пообещал никогда не возвращаться в Сочи.



