Сквера имени Чингиза Айтматова в Москве больше нет

Романы Айтматова переведены более чем на 176 языков и изданы в 128 странах мира тиражом более 100 миллионов экземпляров.

Названный именем Чингиза Айтматова в 2015 году сквер в центре Москвы забрали, сообщает « 24.kg » со ссылкой на посольство Кыргызстана в России.





Как сообщалось, в 2015 году правительство Москвы на основании решения Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метро, организаций и других объектов присвоило имя Чингиза Айтматова скверу, расположенному в Даниловском районе столицы России на стыке улиц Люсиновской и Большой Серпуховской.





Но, как отметили в посольстве, в соответствии с законом Москвы присвоение имен, фамилий известных жителей столицы, граждан РФ и иностранных граждан может производиться только по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц, за исключением случаев, когда такое присвоение рекомендовано президентом России.





В этой связи комитету общественных связей Москвы поручили в срок до 18 мая 2016 года подготовить и направить письмо от имени мэра российской столицы в адрес администрации президента РФ для получения необходимой рекомендации. Однако она до сих пор не получена.



