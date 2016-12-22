Сквера имени Чингиза Айтматова в Москве больше нет
22 декабря 2016, 10:42
Романы Айтматова переведены более чем на 176 языков и изданы в 128 странах мира тиражом более 100 миллионов экземпляров.
Названный именем Чингиза Айтматова в 2015 году сквер в центре Москвы забрали, сообщает «24.kg» со ссылкой на посольство Кыргызстана в России.
Как сообщалось, в 2015 году правительство Москвы на основании решения Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метро, организаций и других объектов присвоило имя Чингиза Айтматова скверу, расположенному в Даниловском районе столицы России на стыке улиц Люсиновской и Большой Серпуховской.
Но, как отметили в посольстве, в соответствии с законом Москвы присвоение имен, фамилий известных жителей столицы, граждан РФ и иностранных граждан может производиться только по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц, за исключением случаев, когда такое присвоение рекомендовано президентом России.
В этой связи комитету общественных связей Москвы поручили в срок до 18 мая 2016 года подготовить и направить письмо от имени мэра российской столицы в адрес администрации президента РФ для получения необходимой рекомендации. Однако она до сих пор не получена.
Накануне состоялась встреча посла КР в РФ Болота Отунбаева с депутатом Московской городской думы, председателем комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степаном Орловым. Посол попросил депутата посодействовать в получении одобрения администрации президента России на присвоение имени Чингиза Айтматова скверу в одном из центральных районов Москвы.
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