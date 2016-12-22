Касымбек: 200 совместных казахстано-иранских предприятий работает на территории Казахстана

Сегодня планируется подписание договора между «Казахстан Темир Жолы» и иранскими коллегами о создании совместного предприятия.

Порядка 200 совместных казахстано-иранских предприятий работает на территории Казахстана. Об этом сегодня в ходе третьего заседания делового совета республики Казахстан и исламской республики Иран, организованного национальным холдингом «Байтерек» заявил министр по инвестициям и развития РК Женис Касымбек , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Иран для Казахстана является ключевым стратегическим партнером на Ближнем Востоке, отношения между нашими странами носят стратегический, дружественный и доверительный характер, - сказал министр. - Иран входит в число стран важных для Казахстана инвесторов. Сегодня порядка 200 совместных предприятий работает на территории Казахстана. Наш бизнес активно сотрудничает с иранским бизнесом по многим приоритетным секторам экономики для Казахстана».





Среди названных направлений сотрудничества - сельское хозяйство, пищевая промышленность, химическая отрасль, энергетика, горно-металлугический комплекс, недвижимость, фармацевтика, и т.д.





«Есть множество положительных примеров, - отметил Касымбек. - Так, например, активно и успешно работают иранские компании в строительной сфере, мы знаем, что завершено строительство бизнес-центра в Алматы «Персия», существуют предприятия по производству сафлорового масла, несколько предприятий по производству моющих средств и многое другое».





Помимо этого, Казахстан и Иран на сегодняшний день реализуют проекты в сфере транспортных коммуникаций.





«Буквально год назад завершили реализацию очень крупного проекта – строительство новой железной дороги из Казахстана через Туркмению в направлении Ирана, и сегодня мы можем констатировать тот факт, что начались первые отгрузки транзита китайских грузов через Казахстан и Иран в направлении персидского залива, - отметил Касымбек. - Мы знаем, что сегодня в рамках делового совета планируется подписание учредительного договора между казахстанской компанией «Казахстан Темир Жолы» и иранскими коллегами по созданию, совместного предприятия которое будет работать в порту Бендер – Аббас».





Напомним, что заседание совета проходит под руководством председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболата Досаева и первого заместителя министра промышленности, горнодобывающей индустрии и торговли Ирана Моджтаба Хосровтажа. В ходе мероприятия планируется подписание нескольких двухсторонних соглашений, а также переговоры по уже заключенным контрактам.





Ерболат Досаев, в свою очередь подчеркнул, что компания «Байтерек» готова оказывать помощь обеим сторонам. А также тот факт, что объем финансовой поддержки и инвестиций со стороны Холдинга может существенно увеличиться при условии качественной подготовки проектов и привлечения частных инвесторов.





Для этих целей по опыту международных финансовых организаций при холдинге «Байтерек» создан «Kazakhstan Project Preparation Fund». Он оказывает услуги по отбору и разработке документации проектов, особенно через механизмы государственно-частного партнерства.



