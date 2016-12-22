Россия выделила $5 млн на поддержку бедных в Кыргызстане рамках программы ООН

"Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики сообщило о получении нового гранта Российской Федерации на усиление мер социальной поддержки наиболее уязвимых кыргызстанцев. Грант в размере 5 миллионов долларов является частью регулярных ежегодных взносов Российской Федерации для поддержки программ ВПП ООН в Кыргызстане", — сообщила она.





По словам собеседницы агентства, средства будут направлены на реализацию совместного проекта ВПП ООН и министерства труда и социального развития республики в 2017 году. Проект предусматривает работы по строительству и ремонту важнейших объектов инфраструктуры кыргызских сел, организацию краткосрочных курсов по агродисциплинам и рабочим специальностям для сельчан.





Директор ВПП ООН Кыргызстана Рам Сараванамутту отметил, что "постоянная поддержка со стороны России обеспечивает непрерывность в осуществлении программ развития для поддержки наиболее уязвимых и нуждающихся кыргызстанцев".