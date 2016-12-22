На Хоргосе пресечена деятельность подпольного казино
22 декабря 2016, 11:03
В момент мероприятия в зале находились 18 игроков граждане КНР и 20 человек обслуживающего персонала.
21 декабря текущего года, сотрудниками Службы экономических расследований ДГД по Алматинской области на территории Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос пресечена деятельность подпольного казино, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СЭР установлен факт организации игорного заведения, которое функционировала вопреки нормам Закона РК «Об игорном бизнесе».
При осмотре подпольного казино были обнаружены и изъяты свыше 50 000 юаней, 4 покерных стола, более 5 000 игральных карт, фишки различного номинала в количестве 1000 штук.
В момент мероприятия в зале находились 18 игроков граждане КНР и 20 человек обслуживающего персонала.
В настоящее время начато досудебное производство по ст. 307 ч. 1 УК РК (незаконное организация игорного бизнеса).
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