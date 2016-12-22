Все о теплицах!
22 декабря 2016, 11:04
Технология выращивания томатов голландская, оборудование испанское.
Мы хотим рассказать Вам некоторые факты о теплицах: Развитие теплиц направлены на то, чтобы обеспечить население экологически чистыми отечественными продуктами, снизить колебания цен на овощи в период межсезонья, а также зарекомендовать на мировом рынке казахстанские бренды.
Промышленные тепличные комплексы – комплексы сооружений защищенного грунта, с общей инвентарной площадью не менее 0,5 гектар, функционирующие круглогодично с использованием средств механизации, выполненные в виде помещений со светопрозрачными боковыми ограждениями и кровлей и включающие системы: обогрева (центрального или газового, или автономного), климатического контроля (в том числе систему автоматического доувлажнения воздуха), досветки, зашторивания, капельного орошения.
Первая теплица в Казахстане, среди действующих теплиц ввелась в 2008 году ТОО «Izet Greenhouse».
А теплица ТОО «GreenLand Alatau» - это единственная теплица, применяющая систему интерплантинг (получение нового урожая одновременно с тем, как старые саженцы по-прежнему плодоносят).
В производстве теплицы ТОО «Izet Greenhouse» использованы оборудование и технология голландской фирмы «Dalsem». Высокотехнологичный тепличный комплекс промышленного типа, в котором применяются самые современные технологии, работает с применением биозащиты, которая предусматривает отказ от применения пестицидов. Конструкция теплицы рассчитана на перепады температуры от -50 до + 50 градусов.
Огурцы выращивают без грунта, каждое растение в собственном контейнере из кокосового волокна.
Урожай очень востребован и реализуется по всей стране, а треть продукции отправляется в Россию.
Теплица построена по голландской технологии компании Dalsem и предназначена для круглогодичного выращивания свыше 1000 тонн помидоров, 2000 тонн огурцов и около 1 тонны салатов.
Используется система интерплантинга – это технологический прием замены старых, изношенных растений новыми без перерыва в плодоношении. Идея интерплантинга заключается в максимизации использования доступного пространства тепличного комплекса. Суть данного технологического приема состоит в следующем: огурцы выращиваются по стандартной технологии, а смена культуры производят не «как обычно» (удалили старую, почистили теплицу, посадили новые растения), а подсаживая рассаду в те же маты, делая отверстия в пленочной «рубашке» рядом с уже растущими растениями и переставляя капельницу из старого кубика в промежуток между старым и новым. При этом полив можно осуществлять одним и тем же раствором.
Продукция сдается во все магазины и рынки г. Алматы: (Магнум, Метро, Арзан, Грин, сеть Дастархан, Скиф и т.д.), а также экспортируется в РФ (г. Барнаул, г. Новосибирск)
2 декабря 2016 года запущена линия по выращиванию салатов, не имеющих аналогов, несколько видов салата (в том числе и руккола, петрушка, укроп, кинза, базилик, мята). То есть зелень на любой вкус.
Для борьбы с вредителями применяются только биологические препараты, которые не оказывают негативного влияния на организм человека. Ядохимикаты в теплице не используются. Все удобрения высшего качества, производства Норвегии, Португалии. Аналогичных компаний в Казахстане не существует.
Теплица является светопрозрачной и обеспечивает оптимальную конденсацию. В основе технологии, используемой при возделывании овощей, лежит экономия поливной воды, удобрений и других ресурсов.
Компания соблюдает агротехнические нормы, а именно сохраняет цикличность выращивания двух видов овощей – сначала томатов, потом огурцов, а через определенный период снова переходят на томаты. Такой агроцикл, как подсчитано, будет способствовать и экономии средств на электричестве.
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