Как пережить Новый год - советы медиков

Несколько советов о том, как не испортить себе праздничное мероприятие.

Впереди длинные новогодние выходные, и чтобы они прошли идеально, важно не только заблаговременно к ним подготовиться, но и всем, вам и вашей семье, быть здоровыми. Кто-то отправится в путешествие, кто-то останется дома. В любом случае нас ждут много встреч и застолий. Следует помнить, что тяжелее всего в праздники приходится именно желудку и печени. Неудивительно, что многие после праздников чувствуют себя измотанными физически и опустошенными морально.



Как смягчить последствия праздников и не заболеть? Следим за питанием! Первое и самое важное, о чем над задуматься перед Новогодними праздниками – это питание. Следует стараться питаться регулярно – каждые 3-4 часа: организм успеет переварить и усвоить пищу, а вы не переедите. Конечно, 31 декабря мало кому удается соблюсти правильный режим «завтрак-обед-ужин», хозяйки у плиты чаще всего просто что-то перехватывают на ходу. В итоге в полночь все садятся за стол голодными, и съедают больше чем хотели.

Стоит помнить, что полноценный ужин в канун Нового года, спасет от переедания ночью и проблем с желудком утром.





Что пить? Выпейте перед застольем стакан воды — это позволит вам съесть меньше. Также пейте воду между тостами, это позволит сильно не опьянеть и предупредит обезвоживание организма.

Традиционно Новый год встречают шампанским, которое является сильнейшим стимулятором работы поджелудочной железы. Как и любой газированный напиток, оно создает повышенное давление в двенадцатиперстной кишке, что затрудняет выход сока поджелудочной железы, необходимого для нормального пищеварения.

Кстати, имейте в виду, что сочетании с соленьями, копченостями и консервами алкоголь задерживает воду и выдает те лишние 2–3 кг, которые вы видите на весах на следующий день.



Что необходимо знать, кроме выбора меню для праздничного дастархана? Вы должны всегда помнить, что главнейшей задачей при этом является сохранить здоровье ваших гостей.









В домашних условиях очень сложно приготовить пищу в больших объемах, выдержав при этом все технологические параметры: температуру хранения, термической обработки, режим мытья посуды и т.д., так как в это время намного возрастает нагрузка на Ваш холодильник, электроплиту и разделочный инвентарь.





Помните: нарушение правил товарного соседства, т.е. совместное хранение и разделка сырой и готовой продукции, не соблюдение условий их хранения может привести к инфицированию приготовленных Вами блюд, что в дальнейшем может стать причиной пищевого отравления. Традиционными блюдами казахской кухни являются: бешпармак, т.е. мясо о по-казахски, плов, манты и другое.





На праздничный стол, в качестве закусок к основным блюдам, подается обычно «мясное ассорти» (язык отварной, казы-карта, жал-жая, чужык, печень отварная), а также различные салаты.





Если Вы решили не прибегать к услугам профессиональных поваров, то вот несколько советов о том, как не испортить себе праздничное мероприятие: Мясо необходимо варить не менее 2-2,5 часов, а рыбу – не менее 30 минут.

При необходимости, отваривание мяса необходимо проводить не ранее, чем за 12 часов до начала мероприятия. Отварное мясо охладить на открытом воздухе. Охлажденное мясо следует хранить в холодильнике в закрытой емкости или пакете.

При доготовки блюда отварное мясо следует тщательно прокипятить. Для приготовления плова, мясо можно обжарить или потушить накануне, за 12 часов, без добавления приправ и подлива. Печень нужно отваривать непосредственно в день проведения мероприятия. Котлеты, биточки из мясного или рыбного фарша обжаривают с обеих сторон не менее 10 минут и зажаривают в духовом шкафу до готовности при температуре +220–250 С.





Овощи для приготовления салатов можно отварить с вечера, охладить, хранить в холодильнике, нарезать не ранее, чем за 6 часов до проведения мероприятия. Сырые овощи и зелень, предназначенные для приготовления салатов без последующей термической обработки, выдерживают в 3% растворе уксусной кислоты или в 10% растворе соли с последующим ополаскиванием водой.

Яйца для салата варят в течение 10 минут после закипания воды. Салаты и винегреты, заправленные маслом и майонезом, должны храниться не более 3 часов.





Тщательно мойте под проточной водой фрукты, дополнительно обдайте их кипятком. Торты и пирожные хранятся строго в холодильнике при температуре не более +4 С не более 36 часов. Готовые блюда необходимо выставлять на стол не ранее, чем за 30 мин. до начала мероприятия.





Нельзя использовать одни и те же разделочные доски и ножи для сырья и готовой продукции. При перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, строго использовать кухонный инвентарь, не касаясь продукта руками.





Если пищу приходится хранить дольше 5 часов, перед употреблением обязательно нужно подвергнуть термической обработке, не смешивайте свежеприготовленную пищу с оставшейся от предыдущего дня готовой продукцией!





А вообще медики советуют:





1. Вместо тяжёлого жирного мяса на горячее лучше подать запеченную рыбу. Мясо же выбирайте постное и готовьте в умеренных количествах. Зелень и овощи используйте в больших количествах – они нейтрализуют жиры и помогают процессу переваривания и усваивания пищи.

2. Если же праздник прошел тяжеловато, не помешают 2–3 разгрузочных дня. Диета после праздника очень важна не только для людей с заболеваниями желудка и печени, но и для здоровых людей. Обязательно включите в рацион кисломолочные низкожирные продукты – кефир или творог. И пейте отвар шиповника или травяные чаи – благотворный эффект такой лечебной диеты вы ощутите уже через сутки.

3. Старайтесь есть хотя бы понемногу. Если же все-таки вы не удержались и съели лишнего, нужно иметь под рукой ферментные препараты (мезим, креон, панзинорм), их лучше всего принять сразу после обильной еды, а не на следующий день. Если возникли боли и спазмы в животе, то можно принять 1–2 таблетки ношпы. Хорошо устроить разгрузочный день – пить или есть только легкую пищу.

4. Алкоголь надо ограничивать в количестве, это прописные истины. Кроме этого, нужно следить за его качеством – некачественный алкоголь во много раз опаснее из-за токсичных примесей. Людям с болезнями печени алкоголь полностью противопоказан – вне зависимости от качества и крепости.

5. Если возникло обострение заболевания, важно сразу же начинать лечиться привычными лекарствами (спазмолитики, ферменты, кислотоснижающие средства, антациды), не дожидаясь ухудшения, а при необходимости обратиться к врачу.





Подготовлено по материалам idoctor.kz и Комитета по защите прав потребителей Республики Казахстан



