Национальным Банком РК согласованы руководящие работники страховых организаций и страховых брокеров
Национальным Банком Республики Казахстан согласованы руководящие работники страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров:
1. Карпыкова Алма Сакеновна - Член Совета Директоров АО «ДСК НБК «Халык-Казахинстрах» (протокол № 70/СО от 03.11.2016г.);
2. Мырзатова Кулаим Макимовна - Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «ДО АО «Цесна Банк» СК «Цесна Гарант» (протокол № 71/СО от 07.11.2016г.);
3. Самакова Айткуль Байгазиевна - Член Совета Директоров, независимый директор АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» (протокол № 72/СО от 08.11.2016г.);
4. Толыкбаев Нурлыбек Куанышович - Председатель Правления АO «СК «Казкоммерц-Полис» (протокол № 73/СО от 08.11.2016г.);
5. Егембердиев Абай Аканович - Заместитель Председателя Правления, член Правления АO СК «Казкоммерц - Полис» (протокол № 74/СО от 08.11.2016г.);
6. Раштанқызы Алма - Главный бухгалтер, член Правления АО СК «Альянс Полис» (протокол № 75/СО/Т от 10.11.2016г.);
7. Боранбаева Айгуль Кажмухановна - Член Правления АО «КСЖ «Казкоммерц- life» (протокол № 76/СО от 10.11.2016г.);
8. Исаева Айгерим Муратовна - Исполнительный Директор по финансам АО СК «Казкоммерц- Полис» (протокол № 77/СО/Т от 10.11.2016г.);
9. Ракишев Кенес Хамитұлы - Председатель Совета Директоров АО «КСЖ «Казкоммерц- life» (протокол № 78/СО от 11.11.2016г.);
10. Маханова Мадина Мамырбековна - Заместитель Председателя Правления, член Правления АО СК «Лондон-Алматы» (протокол № 79/СО/Т от 17.11.2016г.);
11. Чалгимбаев Нурлан Иванович - Член Правления АО СК «Евразия» (протокол № 80/СО/Т от 24.11.2016г.);
12. Искандиров Абай Мукашевич - Член Совета Директоров АО СК «Казкоммерц- life» (протокол № 81/СО от 24.11.2016г.);
13. Искандиров Абай Мукашевич - Член Совета Директоров АО СК «Казкоммерц- Полис» (протокол № 82/СО от 24.11.2016г.)
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