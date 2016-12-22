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Новости за сегодня

Национальным Банком РК согласованы руководящие работники страховых организаций и страховых брокеров

 

Национальным Банком Республики Казахстан согласованы руководящие работники страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров:

1.       Карпыкова Алма Сакеновна - Член Совета Директоров АО «ДСК НБК «Халык-Казахинстрах» (протокол № 70/СО от 03.11.2016г.);

2.       Мырзатова Кулаим Макимовна - Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «ДО АО «Цесна Банк» СК «Цесна Гарант» (протокол № 71/СО от 07.11.2016г.);

3.       Самакова Айткуль Байгазиевна - Член Совета Директоров, независимый директор АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» (протокол № 72/СО от 08.11.2016г.);

4.       Толыкбаев Нурлыбек Куанышович - Председатель Правления АO «СК «Казкоммерц-Полис» (протокол № 73/СО от 08.11.2016г.);

5.       Егембердиев Абай Аканович - Заместитель Председателя Правления, член Правления АO СК «Казкоммерц - Полис» (протокол № 74/СО от 08.11.2016г.);

6.        Раштанқызы Алма - Главный бухгалтер, член Правления АО СК «Альянс Полис» (протокол № 75/СО/Т от 10.11.2016г.);

7.       Боранбаева Айгуль Кажмухановна - Член Правления АО «КСЖ «Казкоммерц- life» (протокол № 76/СО от 10.11.2016г.);

8.       Исаева Айгерим Муратовна - Исполнительный Директор по финансам АО СК «Казкоммерц- Полис» (протокол № 77/СО/Т от 10.11.2016г.);

9.       Ракишев Кенес Хамитұлы - Председатель Совета Директоров АО «КСЖ «Казкоммерц- life» (протокол № 78/СО от 11.11.2016г.);

10.   Маханова Мадина Мамырбековна - Заместитель Председателя Правления, член Правления АО СК «Лондон-Алматы» (протокол № 79/СО/Т от 17.11.2016г.);

11.   Чалгимбаев Нурлан Иванович - Член Правления АО СК «Евразия» (протокол № 80/СО/Т от 24.11.2016г.);

12.   Искандиров Абай Мукашевич - Член Совета Директоров АО СК «Казкоммерц- life» (протокол № 81/СО от 24.11.2016г.);

13.   Искандиров Абай Мукашевич - Член Совета Директоров АО СК «Казкоммерц- Полис» (протокол № 82/СО от 24.11.2016г.)

 

22 декабря 2016, 11:04
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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